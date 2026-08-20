Источник: «Болонья» заплатит «Балтике» 4,5 миллиона евро за Гассама

«Болонья» договорилась о трансфере защитника «Балтики» Натана Гассама.

По информации журналиста Ивана Карпова, итальянцы заплатят за 25-летнего малийца 4,5 миллиона евро плюс бонусы. Защитник подпишет контракт до лета 2030 года. Стороны обсуждают последние детали сделки.

Футболист играет за «Балтику» с лета 2023 года. В сезоне-2026/27 на счету Гассама 4 матча и 2 результативные передачи. Всего за калининградцев он провел 85 игр, забил 4 мяча и сделал 5 голевых пасов.