Трансфер Батракова в «Галатасарай» станет вторым в истории по стоимости среди россиян

Трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай» войдет в двойку самых дорогих переходов российских игроков, сообщает Transfermarkt.

Портал оценивает сумму трансфера в 25 миллионов евро. Среди россиян больше заплатили только за Александра Головина — в 2018 году он перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов.

Также в пятерку самых дорогих трансферов входят переходы Юрия Жиркова из ЦСКА в «Челси» (21 миллион евро), Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» (20 миллионов) и два трансфера Александра Кокорина — из «Динамо» в «Анжи», а затем в обратном направлении (19 миллионов).

20 августа «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Локомотивом» по трансферу Батракова. В этот же день 21-летний россиянин прилетел в Турцию.