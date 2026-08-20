Агент Карпукаса сообщил, что переговоры по переходу полузащитника в «Зенит» находятся на финальной стадии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, в беседе с «СЭ» высказался о переговорах по трансферу игрока в «Зенит».

«Переговоры находятся на финальной стадии. Ждите официальных объявлений», — сказал Клюев «СЭ».

Карпукас — воспитанник «Локомотива». Футболист провел за основную команду железнодорожников 144 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт хавбека с московским клубом действует до конца июня 2027 года.