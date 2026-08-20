Турецкий журналист заявил, что к российскому футболу относятся с предубеждением

Турецкий журналист Джанер Исбегендир в интервью «СЭ» ответил на вопрос об РПЛ.

— В Турции активно следят за российским рынком?

— Скажем честно: за российским футболом в Турции почти не следят. К нему даже относятся с некоторым предубеждением... Но не думаю, что уровень футбола у вас уступает турецкому.

— Кто-то из российских футболистов еще интересен турецким клубам?

— Матвей Кисляк недолго был в поле зрения «Галатасарая», но эти слухи очень быстро стихли. То ли ЦСКА не горел желанием проводить этот трансфер, то ли сам Матвей.