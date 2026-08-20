Ди Марцио: «Балтика» ведет переговоры с «Болоньей» о переходе Гассама

«Болонья» заинтересована в переходе защитника «Балтики» Натана Гассама, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, стороны ведут переговоры. «Болонья» видит в 25-летнем малийце замену Джону Лукуми, который перешел в «Ювентус».

Контракт Гассама с «Балтикой» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,5 миллиона евро.

Футболист играет за «Балтику» с лета 2023 года. В сезоне-2026/27 на счету Гассама 4 матча и 2 результативные передачи. Всего за калининградцев он провел 85 игр, забил 4 мяча и сделал 5 голевых пасов.