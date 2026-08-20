Экс-защитник «Химок» Боженов: «Занимал ради ставок по миллиону рублей, за два месяца провалился на 50 миллионов»

Бывший защитник «Химок» Кирилл Боженов рассказал, что из-за ставок влез в серьезные долги.

«Начал в «Химках» занимать. В Первой лиге по 20-30 тысяч занимал, по полтиннику. В Премьер-лиге уже начал крупно занимать — по миллиону, по два. Не сразу все узнали. Когда я уже агенту рассказал, что я уже куда-то не туда еду, тогда все узнали и лавочка прикрылась.

За два месяца я реально провалился на 50 миллионов. Башка была вообще дурная. Я брал, чтобы отыграться. Я много обманывал несознательно, чтобы отыграться. Но кидать людей [у которых занимал] я не хотел. Понимал, что все равно придется возвращать», — сказал Боженов в интервью журналисту Ивану Карпову.

26-летний Боженов является воспитанником Алтайского футбола. За карьеру он выступал в «Химках», махачкалинском «Динамо», «Нижнем Новгороде» и «Челябинске». В РПЛ защитник провел 78 матчей, забил два гола и сделал три результативных паса.

С «Химками» Боженов выходил в финал Кубка России-2019/20.