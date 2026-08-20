Защитник «Краснодара» Жубал назвал лучшего форварда РПЛ

Защитник «Краснодара» Жубал ответил на вопрос «СЭ» о лучшем нападающем в РПЛ.

«Цифры говорят сами за себя, с ними не поспорить. Кордоба на протяжении нескольких лет завоевывает трофеи лучшего нападающего сезона. Мне кажется, по этому поводу не может быть сомнений», — сказал Жубал «СЭ».

В сезоне-2025/26 Кордоба провел 41 матч за «Краснодар», забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

В июле нападающий получил травму приводящей мышцы во время матча чемпионата мира-2026 Колумбия — Гана (1:0).

(Давид Петросян)