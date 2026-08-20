В Турции запустили прямую трансляцию с рейсом Москва — Стамбул, которым летит Батраков

Турецкий телеканал HT Spor запустил прямую трансляцию, в которой можно посмотреть, где летит рейс Москва — Стамбул, на борту которого находится хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. За трансляцией одновременно наблюдали 7000 человек.

20 августа «Галатасарай» объявил, что начал переговоры с железнодорожниками о переходе 21-летнего россиянина.

Батраков является воспитанником «Локомотива». Россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.