Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Я люблю Кубок за сенсации. Но «Локомотив» заслужил этот трофей. Я поздравляю и Николича, и всю команду. Они рекордсмены! «Локо» штампует кубки раз за разом, все по делу. Мне хотелось, чтобы победили Самара и их чудо-бомбардир. Они имели моменты, играл временами неплохо. Я бы не удивился, если бы счет был 3:1 в пользу «Крыльев». Но тут более классная команда заслуженно одержала победу. Финал получился! Николич прекрасен. Гильерме и Смолов должны играть за сборную», — сказал Губерниев «СЭ».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах.

(Владимир Пушкарев)