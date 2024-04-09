Психолог ЦСКА: «Я могу дать упражнение: сделать сознательную ошибку на тренировке»
Психолог Евгений Фомин, сотрудничающий с ЦСКА, в интервью «СЭ» рассказал, как взрослым футболистам перестать бояться ошибаться.
— Валерий Карпин не раз говорил, что футболисты боятся ошибаться. Этот страх как раз идет от работы с детскими тренерами?
— Часто — да. Я с таким не раз сталкивался: закладывается определенная тенденция и ограничения, которые не дают спортсмену сделать определенный прорыв. Если спортсмена пугали, что нельзя совершать ошибки и это приведет к каким-то негативным последствиям, то у спортсмена сверхценные идеи появляются в отношении результатов в спорте. То есть «я должен быть всегда победителем». Эта сверхценность придает перенапряжение: «Мне нельзя совершать ошибки. Я всегда должен побеждать». Такой перфекционизм. Все должен делать идеально.
Это приводит к раннему выгоранию спортсмена. К тому, что он эмоционально и физически не может расслабиться. Также приводит к повышенной травматизации. Потому что тело перенапряжено постоянно.
— Как взрослым футболистам перестать бояться ошибаться? И возможно ли это?
— Это возможно. Либо опыт, когда у него удачно сложились отношения с тренером, который его поддерживает, снимает опасения по поводу этих ошибок. Или он получает такой опыт, благодаря которому понимает: ошибка не привела к катастрофе — значит, «я могу иногда ошибаться, и это не так страшно».
Либо второй вариант — с психотерапевтом. Как я уже говорил, это показатель психической зрелости — признать проблему и попросить помощи для ее решения. С этим уже можно бороться и снимать опасения с помощью в том числе каких-то упражнений. В когнитивно-поведенческой терапии есть упражнение, которое называется «экспозиция»: когда предлагается сделать или хотя бы представить, что он делает то, что ему страшно. Человеку, у которого паническая атака при спуске в метро, можно предложить представить с закрытыми глазами, что он спускается в метро и очень детально все делает: едет на эскалаторе, заходит в вагон, выходит.
Либо явное действие. Если он боится ошибиться, я могу дать упражнение — сделать сознательную ошибку на тренировке. Например, намеренно не попасть в ворота. И он ошибается, делает, видит и говорит: «Вообще-то ничего страшного не случилось. Я промазал намеренно по воротам. С позиции, с которой нельзя было промазать никак. Вроде бы тренер ничего такого не сказал. Ну, посмотрел, кинул взгляд недовольный. Из команды тоже никто ничего не сказал».
Люди обычно заняты своими задачами и редко обращают внимание на других. А нам кажется, что на нас все смотрят. Поэтому через такие упражнения он может научиться делать ошибки и в том числе изменить отношение к ним. Когда у человека есть жесткое иррациональное верование, что «я не должен совершать ошибок», «не должен» — тоже когнитивное искажение. Мы это можем также переформатировать в какое-то более гибкое верование, уже включающее предпочтение: «Я не не должен, а мне не хотелось бы ошибаться. А если так произойдет, то будет неприятно, но не катастрофично». Человек уже с гибким подходом к ошибкам может быть более свободным на поле. Если он находится в таком вот неврозе, где «я не должен ошибаться», он перенапряжен.
(Семен Волков)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5