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Сегодня, 13:45

Психолог ЦСКА: «Я могу дать упражнение: сделать сознательную ошибку на тренировке»

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Психолог Евгений Фомин, сотрудничающий с ЦСКА, в интервью «СЭ» рассказал, как взрослым футболистам перестать бояться ошибаться.

Валерий Карпин не раз говорил, что футболисты боятся ошибаться. Этот страх как раз идет от работы с детскими тренерами?

— Часто — да. Я с таким не раз сталкивался: закладывается определенная тенденция и ограничения, которые не дают спортсмену сделать определенный прорыв. Если спортсмена пугали, что нельзя совершать ошибки и это приведет к каким-то негативным последствиям, то у спортсмена сверхценные идеи появляются в отношении результатов в спорте. То есть «я должен быть всегда победителем». Эта сверхценность придает перенапряжение: «Мне нельзя совершать ошибки. Я всегда должен побеждать». Такой перфекционизм. Все должен делать идеально.

Это приводит к раннему выгоранию спортсмена. К тому, что он эмоционально и физически не может расслабиться. Также приводит к повышенной травматизации. Потому что тело перенапряжено постоянно.

Как взрослым футболистам перестать бояться ошибаться? И возможно ли это?

— Это возможно. Либо опыт, когда у него удачно сложились отношения с тренером, который его поддерживает, снимает опасения по поводу этих ошибок. Или он получает такой опыт, благодаря которому понимает: ошибка не привела к катастрофе — значит, «я могу иногда ошибаться, и это не так страшно».

Либо второй вариант — с психотерапевтом. Как я уже говорил, это показатель психической зрелости — признать проблему и попросить помощи для ее решения. С этим уже можно бороться и снимать опасения с помощью в том числе каких-то упражнений. В когнитивно-поведенческой терапии есть упражнение, которое называется «экспозиция»: когда предлагается сделать или хотя бы представить, что он делает то, что ему страшно. Человеку, у которого паническая атака при спуске в метро, можно предложить представить с закрытыми глазами, что он спускается в метро и очень детально все делает: едет на эскалаторе, заходит в вагон, выходит.

Либо явное действие. Если он боится ошибиться, я могу дать упражнение — сделать сознательную ошибку на тренировке. Например, намеренно не попасть в ворота. И он ошибается, делает, видит и говорит: «Вообще-то ничего страшного не случилось. Я промазал намеренно по воротам. С позиции, с которой нельзя было промазать никак. Вроде бы тренер ничего такого не сказал. Ну, посмотрел, кинул взгляд недовольный. Из команды тоже никто ничего не сказал».

Люди обычно заняты своими задачами и редко обращают внимание на других. А нам кажется, что на нас все смотрят. Поэтому через такие упражнения он может научиться делать ошибки и в том числе изменить отношение к ним. Когда у человека есть жесткое иррациональное верование, что «я не должен совершать ошибок», «не должен» — тоже когнитивное искажение. Мы это можем также переформатировать в какое-то более гибкое верование, уже включающее предпочтение: «Я не не должен, а мне не хотелось бы ошибаться. А если так произойдет, то будет неприятно, но не катастрофично». Человек уже с гибким подходом к ошибкам может быть более свободным на поле. Если он находится в таком вот неврозе, где «я не должен ошибаться», он перенапряжен.

(Семен Волков)

Полностью интервью Фомина читайте на сайте «СЭ»

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Психолог ЦСКА — о работе с футболистами: «Их самая частая проблема — страх неудачи»
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