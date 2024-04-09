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Сегодня, 14:00

«Сочи» — «Спартак»: дата и время начала матча чемпионата России (РПЛ)

«Сочи» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Юсупов (ФК «Сочи»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Сочи» встретится со «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России в субботу, 13 апреля. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Сочи» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 23-х туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, в их активе — 15 очков. Московская команда набрала 35 баллов и располагается на шестой строчке чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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28 тур
29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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