Психолог ЦСКА — о работе с футболистами: «Их самая частая проблема — страх неудачи»
Психолог Евгений Фомин, сотрудничающий с ЦСКА, в интервью «СЭ» рассказал, чьей идеей стало нанять его в московский клуб. Он также поделился деталями работы с игроками.
— Нанять психолога в ЦСКА — желание главного тренера?
— Это была идея руководителя медицинского штаба, который видит и верит в значение психологии в большом спорте — справляться с ситуациями, когда появляется стагнация, ухудшение результатов, повышение травматизации.
Например, когда [у спортсмена] происходит череда травм, которая кажется какой-то случайностью, то становится очевидно, что есть связь с определенным психологическим состоянием. Особенно если диагностируют, допустим, снижение эмоционального фона, повышение тревожности. Или у спортсмена что-то происходит в личной жизни, и это сказывается на его физиологическом статусе.
— Как тренер относится к тому, что в клубе есть психолог?
— Насколько я знаю, он относится к этому положительно. Если бы тренер был против, то, я полагаю, такой должности в клубе не было бы.
— Расскажите, как проходят приемы.
— Футболист обращается по потребностям — когда что-то происходит, что требует психологической поддержки, коррекции. И он начинает ходить с периодичностью раз в неделю. В среднем [нужно] четыре-пять посещений психолога, чтобы разобраться в ситуации, внести определенные корректировки и улучшить общее психологическое состояние.
Приемы проходят как очно, так и дистанционно. Очно — если команда в Москве. Дистанционно — если команда на выезде.
— Как иностранные футболисты относятся к спортивным психологам? Приходят к вам на приемы?
— Я работаю только с российскими футболистами. Иностранные футболисты ко мне еще не приходили. Поэтому не могу сказать, как они относятся к психологам. В европейских клубах очень много спортивных психологов. Там относятся к ним как к чему-то естественному.
— Можете выделить примерный возраст футболистов, которые к вам обращаются?
— Приходят более молодые ребята. Наверное, средний возрастной диапазон — 20-25 лет.
— Какая наиболее популярная проблема?
— Страх неудачи — это проблема всех профессиональных спортсменов. Вдруг [что-то] не получится, и если не получится, то как отреагирует тренер, команда, зрители?
— Чувствуете, что футболисты прибавляют после терапии?
— Да, действительно есть динамика. Особенно если футболисты ходят относительно регулярно. Мы отслеживаем эту динамику. Есть пример, когда приходил спортсмен, у которого были определенные жалобы на результат, на неудовлетворенность собой, своей игрой, результатами. Через какое-то время он начинал позитивнее оценивать свою динамику и свои результаты.
Работа с психологом — это не только прорабатывание спортивного сегмента жизни футболиста. Работа с общей психологией спортсмена влияет на все сферы. Мы прорабатываем какие-то задачи спортсмена, работаем с его психологией, вносим какие-то корректировки. Это сказывается на всей его жизни, потому что ядро его личности может начать по-другому функционировать, по-другому проявлять себя. Например, у футболиста налаживается личная жизнь, отношения с родителями, выравниваются отношения в команде.
(Семен Волков)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5