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Сегодня, 13:30

Психолог ЦСКА — о работе с футболистами: «Их самая частая проблема — страх неудачи»

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Психолог Евгений Фомин, сотрудничающий с ЦСКА, в интервью «СЭ» рассказал, чьей идеей стало нанять его в московский клуб. Он также поделился деталями работы с игроками.

— Нанять психолога в ЦСКА — желание главного тренера?

— Это была идея руководителя медицинского штаба, который видит и верит в значение психологии в большом спорте — справляться с ситуациями, когда появляется стагнация, ухудшение результатов, повышение травматизации.

Например, когда [у спортсмена] происходит череда травм, которая кажется какой-то случайностью, то становится очевидно, что есть связь с определенным психологическим состоянием. Особенно если диагностируют, допустим, снижение эмоционального фона, повышение тревожности. Или у спортсмена что-то происходит в личной жизни, и это сказывается на его физиологическом статусе.

Как тренер относится к тому, что в клубе есть психолог?

— Насколько я знаю, он относится к этому положительно. Если бы тренер был против, то, я полагаю, такой должности в клубе не было бы.

— Расскажите, как проходят приемы.

— Футболист обращается по потребностям — когда что-то происходит, что требует психологической поддержки, коррекции. И он начинает ходить с периодичностью раз в неделю. В среднем [нужно] четыре-пять посещений психолога, чтобы разобраться в ситуации, внести определенные корректировки и улучшить общее психологическое состояние.

Приемы проходят как очно, так и дистанционно. Очно — если команда в Москве. Дистанционно — если команда на выезде.

— Как иностранные футболисты относятся к спортивным психологам? Приходят к вам на приемы?

— Я работаю только с российскими футболистами. Иностранные футболисты ко мне еще не приходили. Поэтому не могу сказать, как они относятся к психологам. В европейских клубах очень много спортивных психологов. Там относятся к ним как к чему-то естественному.

— Можете выделить примерный возраст футболистов, которые к вам обращаются?

— Приходят более молодые ребята. Наверное, средний возрастной диапазон — 20-25 лет.

— Какая наиболее популярная проблема?

— Страх неудачи — это проблема всех профессиональных спортсменов. Вдруг [что-то] не получится, и если не получится, то как отреагирует тренер, команда, зрители?

— Чувствуете, что футболисты прибавляют после терапии?

— Да, действительно есть динамика. Особенно если футболисты ходят относительно регулярно. Мы отслеживаем эту динамику. Есть пример, когда приходил спортсмен, у которого были определенные жалобы на результат, на неудовлетворенность собой, своей игрой, результатами. Через какое-то время он начинал позитивнее оценивать свою динамику и свои результаты.

Работа с психологом — это не только прорабатывание спортивного сегмента жизни футболиста. Работа с общей психологией спортсмена влияет на все сферы. Мы прорабатываем какие-то задачи спортсмена, работаем с его психологией, вносим какие-то корректировки. Это сказывается на всей его жизни, потому что ядро его личности может начать по-другому функционировать, по-другому проявлять себя. Например, у футболиста налаживается личная жизнь, отношения с родителями, выравниваются отношения в команде.

(Семен Волков)

Полностью интервью Фомина читайте на сайте «СЭ»

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В «Оренбурге» рассказали о подготовке к матчу с «Пари НН»

Психолог ЦСКА: «Я могу дать упражнение: сделать сознательную ошибку на тренировке»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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 - : -
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