Прудников: «Спартак» отдал Рассказова задаром, вместо него пригласили непонятно кого"

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о переходе защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в московский клуб.

«Считаю, приезд легионеров — положительный момент, главное, чтобы они были качественные, а не для затыкания дыр, когда наши ребята не смогут получать игровую практику. Это неизвестные игроки, я их не знаю», — цитирует Legalbet Прудникова.

Также бывший футболист прокомментировал уход защитника Николая Рассказова из «Спартака».

«Стоило ли оставить Рассказова? Это воспитанник, находился в структуре клуба, понимал, как хочет играть команда, знал требования. Он молодой и есть куда стремиться, но если он вообще не подходит... Упал ли уровень игры Рассказова? Да, результативные ошибки были, но они бывают у всех. Но случайные ли эти ошибки или они были и на тренировках? Может быть, он необучаем — это одно дело, а, может быть, это случайность. Ошибки у него были, но его отдали задаром, а вместо него решили пригласить непонятно кого», — резюмировал он.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.