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Булыкин: «В России «особенным» можно назвать Карпина»

Мария Гусева
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением, кого из российских тренеров можно называть «особенным». В европейском футболе такое прозвище носит Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому».

«В России «особенным» можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание «особенного», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В августе 2021-го из-за работы в сборной России он покинул клуб. В марте 2022 года специалист вернулся на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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