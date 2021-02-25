Промес надеется забить за «Спартак» уже в воскресенье

Форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал, кому посвятит свой первый гол за московский клуб.

— Как вы планируете праздновать голы? Заготовили новую маску?

- У меня много празднований. Так что готовьтесь!

— Кому посвятите первый гол?

— Фанатам. У меня в «Спартаке» 66 голов и 33 голевых. Следующий гол будет сотым по системе гол+пас. Надеюсь, это случится уже в воскресенье.

29-летний голландец вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за игрока, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах. В 2018-м году футболист был продан в «Севилью» за 21 миллион евро.

28 февраля «Спартак» сыграет с «Рубином» в 20-м туре РПЛ. Начало — в 14.00 по московскому времени.

(Сергей Федоров, Артем Калинин)