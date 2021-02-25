Лев Лещенко: «Динамовское прошлое всегда руководило «Спартаком»

Певец, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал новость, что полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев мог перейти к бело-голубым.

«Я плохо знаю Бакаева как футболиста. Мало видел его на поле, — сказал Лещенко «СЭ». — Беспокоило бы меня его спартаковское прошлое? Могу сказать так: динамовское прошлое все время руководило «Спартаком». Я имею в виду Бескова. Сейчас прошлое никого не интересует. Всех интересует только материальная сторона трансфера».

В четверг, 25 февраля, управляющий директор «Спартака» Евгений Мележников заявил, что «Динамо» делало предложение по Бакаеву, но красно-белых не устроила сумма трансфера.

(Владимир Пушкарев)