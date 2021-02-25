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Квинси Промес: «В шоке, что Ещенко еще продолжает играть»

17:09
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес удивлен спортивному долголетию защитника команды Андрея Ещенко.

— В шоке ли вы, что Ещенко еще продолжает играть?

— Да! Я не знаю, сколько ему лет, но он всегда заряжал меня положительной энергией. Это очень важный игрок для «Спартака», я уважаю его. Молю бога, что смогу доиграть до тех же лет и буду излучать такую положительную энергию, — сказал Промес.

29-летний голландец перешел из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Футболист уже выступал за московский клуб с 2014 по 2018 года. В составе команды он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

(Сергей Федоров)

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