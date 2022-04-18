Путин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил «Спартак» со столетним юбилеем.

«История одного из наиболее известных и титулованных клубов России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового физкультурного движения в нашей стране, — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте Кремля. — В летописи «Спартака» немало блестящих побед и рекордов. Эти выдающиеся достижения — наша общая гордость и национальное достояние».

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков «Спартака».

Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.