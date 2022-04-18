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«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполняется 99 лет.

«Поздравляем! От лучшей команды — лучшим болельщикам, лучшему клубу! С днем рождения, динамовцы!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.

15 апреля на матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» «Динамо» отпраздновал день рождения клуба. Мероприятия также посетила Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.

После 25 туров РПЛ «Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: https://t.me/fcdynamo/5973

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1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

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2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

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2.15
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ФК Динамо (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Химки – Кр. Советов
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