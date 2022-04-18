«Динамо» поздравило болельщиков с 99-летием клуба

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«Динамо» поздравило болельщиков с днем рождения клуба. 18 апреля 2022 года московскому клубу исполняется 99 лет.

«Поздравляем! От лучшей команды — лучшим болельщикам, лучшему клубу! С днем рождения, динамовцы!» — говорится в Telegram-канале московского клуба.

15 апреля на матче 25-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» «Динамо» отпраздновал день рождения клуба. Мероприятия также посетила Валентина Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина.

После 25 туров РПЛ «Динамо» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице.