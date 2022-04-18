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Ловчев: «Для кого это день столетия? Надо взять книгу основателя «Спартака» и почитать всем в клубе»

Евгений Ловчев не понимает, почему столетие «Спартака» празднуют 18 апреля
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Ловчев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев рассказал «СЭ» о своем отношении к столетию «Спартака».

18 апреля 2022 года московскому клубу исполнилось 100 лет.

«Для кого это день столетия? — сказал Ловчев «СЭ». — Надо взять книгу основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина и всем в клубе почитать. До 19 апреля 1935 года не существовало «Спартака». Старостина позвали к руководителю ВЛКСМ, который просил о создании спортивного общества. Были футбольные команды — «Красная Пресня», «Пищевик», где играли Старостины. Эти команды потом вошли в «Спартак». Почему появилась эта цифра? Когда появились товарные знаки, то «Спартак» зарегистрировал классический ромб. Когда хозяином клуба стал Червиченко, то разговоров о столетии вообще не было. В этом случае Озеров начал требовать плату за пользование товарным знаком. Тогда клуб сделал следующую вещь — создали совершенно другой товарный знак».

Евгений Ловчев также рассказал о встрече ветеранов московского «Спартака»

«Никита Павлович Симонян 16 апреля собирал в ресторане ветеранов «Спартака». Там присутствовала дочь Старостина. Она сказала: «Конечно, «Спартак» родился 19 апреля 1935 года. И это дело всей жизни моего отца». Вот и вся история. Когда на весах стоят Старостин и Симонян на одной стороне и Червиченко, Федун на другой. Конечно, для меня выбор очевиден», — добавил Ловчев.

18 апреля 1922 года был основан Московский кружок спорта Краснопресненского района (МКС), который стоял у истоков футбольного клуба «Спартак». Далее клуб назывался «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат» и «Мукомолы».

«Спартак» является 12-кратным чемпионом СССР и 10-кратным чемпионом России. Московский клуб 10 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Кубок России.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
Евгений Ловчев
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Рубин – Арсенал
 - : -
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Химки – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Спартак
 - : -
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Краснодар

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Локомотив

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