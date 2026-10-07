«За один день заменить Батракова невозможно». Интервью нового спортивного директора «Локо» Акавова

О трансферах, целях и будущем «Локомотива».

«СЭ» посетил открытую тренировку железнодорожников в Баковке, где пообщался с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым.

Сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится

— Как ваши первые дни в «Локомотиве»?

— Потихоньку осваиваюсь. Каждый из членов команды старается в определенной степени помочь с адаптацией, за что я очень благодарен.

— Вы знакомы с Зелимханом Бакаевым и Георгием Джикией по «Спаратку». Как они вас встретили?

— Очень хорошо и тепло. Всегда приятно видеть старых знакомых, с которыми вместе работали.

— Летом команду покинуло много лидеров. Вас это не пугало, когда принимали решение прийти в «Локо»?

— Конечно, нет. Я прекрасно знаю потенциал игроков, которые есть сейчас. Абсолютно четко понимал, что сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится. Я был уверен в этом, когда предложение поступило - и все так же уверен сейчас.

— Вы работали в «Динамо» и в «Спартаке». Но есть ощущение, что в плане трансферов эти команды сейчас могут позволить себе немного больше, чем «Локомотив».

— Мы и в «Динамо» вели достаточно точечную трансферную политику. Многие переходы осуществляли при довольно скромном бюджете. Поэтому я не скажу, что здесь какие-то совершенно другие условия с точки зрения трансферов. В любом случае мы подстроимся под те возможности, которые есть, и постараемся быть максимально эффективными.

— Как вы считаете, на что способен этот состав?

— Думаю, в текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно. Потому что ситуация в таблице достаточно плотная и пара побед может кардинально изменить расклад сил.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лимит? У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв

— В интервью Нобелю Арустамяну несколько лет назад вы отмечали, что лимит — та вещь, которая мешает нашему футболу. Сейчас ситуация только усложнилась. Как вы на нее смотрите?

— Сейчас вопрос не в лимите, а во внутренних возможностях клуба. У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв, благодаря которому мы можем укреплять состав российскими игроками из системы клуба. Одна из наших задач — дать как можно больше практики молодым футболистам, которые являются нашими воспитанниками. У нас в этом плане есть преимущество, потому что академия «Локомотива» является одной из лучших в стране.

— Вы в команде недавно, но все же: как оцените усиление летом и то, насколько клубу удалось заменить ушедших лидеров?

— Когда мы говорим об Алексее Батракове, то надо понимать, что это один из лучших российских игроков. И заменить его за один день практически невозможно. Мы же осознаем, что сделать это тяжело. Но, повторюсь, у нас есть большой внутренний резерв тех, кто уже был в команде и кто может взять на себя лидирующие роли ушедших футболистов.

— Как, кстати, оцените первый месяц Алексея в «Галатасарае»?

— Идет процесс адаптации. Мы за него очень болеем и надеемся, что у Алексея все получится в Турции.

— Впереди у «Локомотива» — матч с «Факелом».

— Это крепкая и неуступчивая команда. Никому не просто играть против них. Мы это понимаем и настраиваемся на очень сложный матч.

— На каком месте «Локо» должен подойти к зимней паузе, чтобы можно было чувствовать себя спокойно?

— Не хотелось бы обсуждать конкретные места - нужно побеждать в каждой игре.