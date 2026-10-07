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«За один день заменить Батракова невозможно». Интервью нового спортивного директора «Локо» Акавова

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков, Нариман Акавов.
Фото Getty Images, ФК «Локомотив»
О трансферах, целях и будущем «Локомотива».

«СЭ» посетил открытую тренировку железнодорожников в Баковке, где пообщался с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым.

Сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится

— Как ваши первые дни в «Локомотиве»?

— Потихоньку осваиваюсь. Каждый из членов команды старается в определенной степени помочь с адаптацией, за что я очень благодарен.

— Вы знакомы с Зелимханом Бакаевым и Георгием Джикией по «Спаратку». Как они вас встретили?

— Очень хорошо и тепло. Всегда приятно видеть старых знакомых, с которыми вместе работали.

— Летом команду покинуло много лидеров. Вас это не пугало, когда принимали решение прийти в «Локо»?

— Конечно, нет. Я прекрасно знаю потенциал игроков, которые есть сейчас. Абсолютно четко понимал, что сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится. Я был уверен в этом, когда предложение поступило - и все так же уверен сейчас.

Нариман Акавов и&nbsp;Илья Казаков.Акавов ищет игроков. «Локомотив» ищет себя. Колонка Казакова

— Вы работали в «Динамо» и в «Спартаке». Но есть ощущение, что в плане трансферов эти команды сейчас могут позволить себе немного больше, чем «Локомотив».

— Мы и в «Динамо» вели достаточно точечную трансферную политику. Многие переходы осуществляли при довольно скромном бюджете. Поэтому я не скажу, что здесь какие-то совершенно другие условия с точки зрения трансферов. В любом случае мы подстроимся под те возможности, которые есть, и постараемся быть максимально эффективными.

— Как вы считаете, на что способен этот состав?

— Думаю, в текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно. Потому что ситуация в таблице достаточно плотная и пара побед может кардинально изменить расклад сил.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лимит? У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв

— В интервью Нобелю Арустамяну несколько лет назад вы отмечали, что лимит — та вещь, которая мешает нашему футболу. Сейчас ситуация только усложнилась. Как вы на нее смотрите?

— Сейчас вопрос не в лимите, а во внутренних возможностях клуба. У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв, благодаря которому мы можем укреплять состав российскими игроками из системы клуба. Одна из наших задач — дать как можно больше практики молодым футболистам, которые являются нашими воспитанниками. У нас в этом плане есть преимущество, потому что академия «Локомотива» является одной из лучших в стране.

— Вы в команде недавно, но все же: как оцените усиление летом и то, насколько клубу удалось заменить ушедших лидеров?

— Когда мы говорим об Алексее Батракове, то надо понимать, что это один из лучших российских игроков. И заменить его за один день практически невозможно. Мы же осознаем, что сделать это тяжело. Но, повторюсь, у нас есть большой внутренний резерв тех, кто уже был в команде и кто может взять на себя лидирующие роли ушедших футболистов.

— Как, кстати, оцените первый месяц Алексея в «Галатасарае»?

— Идет процесс адаптации. Мы за него очень болеем и надеемся, что у Алексея все получится в Турции.

Алексей Батраков.Алексей Батраков: «Во время гимна ЛЧ отводил взгляд от родителей, чтобы не прослезиться»

— Впереди у «Локомотива» — матч с «Факелом».

Это крепкая и неуступчивая команда. Никому не просто играть против них. Мы это понимаем и настраиваемся на очень сложный матч.

— На каком месте «Локо» должен подойти к зимней паузе, чтобы можно было чувствовать себя спокойно?

— Не хотелось бы обсуждать конкретные места - нужно побеждать в каждой игре.

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Алексей Батраков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Нариман Акавов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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