«За один день заменить Батракова невозможно». Интервью нового спортивного директора «Локо» Акавова
«СЭ» посетил открытую тренировку железнодорожников в Баковке, где пообщался с новым спортивным директором клуба Нариманом Акавовым.
Сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится
— Как ваши первые дни в «Локомотиве»?
— Потихоньку осваиваюсь. Каждый из членов команды старается в определенной степени помочь с адаптацией, за что я очень благодарен.
— Вы знакомы с Зелимханом Бакаевым и Георгием Джикией по «Спаратку». Как они вас встретили?
— Очень хорошо и тепло. Всегда приятно видеть старых знакомых, с которыми вместе работали.
— Летом команду покинуло много лидеров. Вас это не пугало, когда принимали решение прийти в «Локо»?
— Конечно, нет. Я прекрасно знаю потенциал игроков, которые есть сейчас. Абсолютно четко понимал, что сложившаяся ситуация временная и в ближайшее время разрешится. Я был уверен в этом, когда предложение поступило - и все так же уверен сейчас.
— Вы работали в «Динамо» и в «Спартаке». Но есть ощущение, что в плане трансферов эти команды сейчас могут позволить себе немного больше, чем «Локомотив».
— Мы и в «Динамо» вели достаточно точечную трансферную политику. Многие переходы осуществляли при довольно скромном бюджете. Поэтому я не скажу, что здесь какие-то совершенно другие условия с точки зрения трансферов. В любом случае мы подстроимся под те возможности, которые есть, и постараемся быть максимально эффективными.
— Как вы считаете, на что способен этот состав?
— Думаю, в текущей конфигурации нужно двигаться от матча к матчу. Надо побеждать в каждой игре, а дальше будет понятно. Потому что ситуация в таблице достаточно плотная и пара побед может кардинально изменить расклад сил.
Лимит? У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв
— В интервью Нобелю Арустамяну несколько лет назад вы отмечали, что лимит — та вещь, которая мешает нашему футболу. Сейчас ситуация только усложнилась. Как вы на нее смотрите?
— Сейчас вопрос не в лимите, а во внутренних возможностях клуба. У «Локомотива» очень сильный внутренний резерв, благодаря которому мы можем укреплять состав российскими игроками из системы клуба. Одна из наших задач — дать как можно больше практики молодым футболистам, которые являются нашими воспитанниками. У нас в этом плане есть преимущество, потому что академия «Локомотива» является одной из лучших в стране.
— Вы в команде недавно, но все же: как оцените усиление летом и то, насколько клубу удалось заменить ушедших лидеров?
— Когда мы говорим об Алексее Батракове, то надо понимать, что это один из лучших российских игроков. И заменить его за один день практически невозможно. Мы же осознаем, что сделать это тяжело. Но, повторюсь, у нас есть большой внутренний резерв тех, кто уже был в команде и кто может взять на себя лидирующие роли ушедших футболистов.
— Как, кстати, оцените первый месяц Алексея в «Галатасарае»?
— Идет процесс адаптации. Мы за него очень болеем и надеемся, что у Алексея все получится в Турции.
— Впереди у «Локомотива» — матч с «Факелом».
— Это крепкая и неуступчивая команда. Никому не просто играть против них. Мы это понимаем и настраиваемся на очень сложный матч.
— На каком месте «Локо» должен подойти к зимней паузе, чтобы можно было чувствовать себя спокойно?
— Не хотелось бы обсуждать конкретные места - нужно побеждать в каждой игре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1