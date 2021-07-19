Появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22
18:40
В распоряжении «СЭ» появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22.
Домашний комплект выполнен в красном цвете в стиле поло с воротником и с белой надписью на груди. Гостевая — основной белый цвет с красной вставкой. На полосе написано название спонсора московского клуба — «Лукойл».
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, что позволило красно-белым выйти в Лигу чемпионов. Команда Руя Витории сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде турнира.
24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона чемпионата России.
Форма @fcsm_official на сезон 2021/22! ??— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2021
Как вам? ? pic.twitter.com/Uoo9j2XWvj
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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов?
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