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Появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22

18:40
Формы «Спартака» на сезон-2021/22. Фото «СЭ» Формы «Спартака» на сезон-2021/22. Фото «СЭ» Стадион «Открытие Банк Арена». Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Формы «Спартака» на сезон-2021/22. Фото «СЭ»
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В распоряжении «СЭ» появились фотографии новой формы «Спартака» на сезон-2021/22.

Домашний комплект выполнен в красном цвете в стиле поло с воротником и с белой надписью на груди. Гостевая — основной белый цвет с красной вставкой. На полосе написано название спонсора московского клуба — «Лукойл».

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, что позволило красно-белым выйти в Лигу чемпионов. Команда Руя Витории сыграет с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде турнира.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона чемпионата России.

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