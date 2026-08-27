Globo: «Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о возвращении Луиса Энрике

«Ботафого» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе вингера Луиса Энрике, сообщает Globo.

По информации источника, частью сделки может стать полузащитник бразильского клуба Данило, который отправится в «Зенит». При этом футболист пока не выразил заинтересованности в таком переходе.

9 августа форвард заявил, что останется в российском клубе.

25-летний Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. Его контракт рассчитан до конца 2028-го. В прошлом сезоне бразилец провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. В 2026 году Энрике стал чемпионом России в составе петербуржцев.