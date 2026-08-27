Щербаков — о матче «Спартак» — «Зенит»: «К игре оказалась готова только одна команда»

Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» назвал фаворита сезона РПЛ-2026/27.

— Что можете сказать о текущем сезоне РПЛ? Кто для вас фаворит?

— Если смотреть по стартовым турам, мне очень нравится физическая подготовка трех команд: «Краснодара», «Спартака» и «Балтики». Они выдерживают все 90 минут. «Краснодар» пока выглядит наиболее дисциплинированным и готовым претендовать на самые высокие места. Также отмечу боевитость махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева.

— Что скажете о недавнем центральном матче «Спартак» — «Зенит»?

— Все вокруг создавали ажиотаж и кричали: «Дерби, дерби!» А по факту к матчу оказалась готова только одна команда. У «Спартака» сейчас состав стал мощнее. А «Зениту» пора образумиться. Нужно что-то менять, и игроков у них для этого более чем хватает.

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в 5 турах.

(Павел Петров)