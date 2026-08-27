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Селекционер Локомотива Сергей Щербаков: комментарий о фаворите сезона РПЛ и матче Спартак — Зенит в 5-м туре

Щербаков — о матче «Спартак» — «Зенит»: «К игре оказалась готова только одна команда»

Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» назвал фаворита сезона РПЛ-2026/27.

— Что можете сказать о текущем сезоне РПЛ? Кто для вас фаворит?

— Если смотреть по стартовым турам, мне очень нравится физическая подготовка трех команд: «Краснодара», «Спартака» и «Балтики». Они выдерживают все 90 минут. «Краснодар» пока выглядит наиболее дисциплинированным и готовым претендовать на самые высокие места. Также отмечу боевитость махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева.

— Что скажете о недавнем центральном матче «Спартак» — «Зенит»?

— Все вокруг создавали ажиотаж и кричали: «Дерби, дерби!» А по факту к матчу оказалась готова только одна команда. У «Спартака» сейчас состав стал мощнее. А «Зениту» пора образумиться. Нужно что-то менять, и игроков у них для этого более чем хватает.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;Сергей Щербаков.«Перед «Спартак» — «Зенит» кричали: «Дерби!» Но готовой была только одна команда». Интервью Сергея Щербакова

«Спартак» с 12 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в 5 турах.

(Павел Петров)

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ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Щербаков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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