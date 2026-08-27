Григорьянц — о дисквалификации Талалаева: «Тренер неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

«При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение.

В течение одного года Талалаев А.В. неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест. С учетом характера нарушения, его повторности и систематичности КДК принял решение применить дисквалификацию на 4 матча РПЛ и штраф в размере 400 000 рублей», — цитирует Григорьянца пресс-служба РФС.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» в РПЛ против «Родины», «Локомотива», «Факела» и «Зенита». После 5 туров калининградцы набрали 7 очков и занимают 6-е место в таблице чемпионата.