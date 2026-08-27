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Булыкин рассказал, что Алдонин продолжает играть в падел во время лечения

Булыкин рассказал, что Алдонин продолжает играть в падел во время лечения

Сергей Ярошенко

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин продолжает заниматься спортом во время лечения.

«Сейчас Женя в Москве, иногда видимся, поддерживаем его, всегда рады ему, когда он куда-то выходит. Был период, когда играли в легком темпе в падел с ним, но даже в таком темпе обыгрывали хоккеистов Евгения Малкина с Ильей Ковальчуком. Здорово, что он двигается, выходит, играет, мы стараемся поддерживать его в такой момент. В этом месяце мы с ним играли», — цитирует Булыкина ТАСС.

В ноябре стало известно, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Футболист проходил лечение в Германии, после чего вернулся в Москву и продолжил лечение.

46-летний Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок России, а в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. За сборную России Алдонин провел 29 матчей.

Источник: ТАСС
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Дмитрий Булыкин
Евгений Алдонин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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П
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Юрий Горшков
Юрий Горшков

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