Булыкин рассказал, что Алдонин продолжает играть в падел во время лечения

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин продолжает заниматься спортом во время лечения.

«Сейчас Женя в Москве, иногда видимся, поддерживаем его, всегда рады ему, когда он куда-то выходит. Был период, когда играли в легком темпе в падел с ним, но даже в таком темпе обыгрывали хоккеистов Евгения Малкина с Ильей Ковальчуком. Здорово, что он двигается, выходит, играет, мы стараемся поддерживать его в такой момент. В этом месяце мы с ним играли», — цитирует Булыкина ТАСС.

В ноябре стало известно, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания. Футболист проходил лечение в Германии, после чего вернулся в Москву и продолжил лечение.

46-летний Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом России, пять раз выигрывал Кубок страны, четыре раза — Суперкубок России, а в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. За сборную России Алдонин провел 29 матчей.