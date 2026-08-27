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Форвард Динамо Константин Тюкавин пропустит матч с Локомотивом в 6 туре РПЛ 29 августа

Тюкавин пропустит матч с «Локомотивом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин из-за небольшого повреждения не сыграет в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдет 29 августа.

При этом, 24-летний форвард может восстановиться к матчу 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра с красно-белыми состоится 6 сентября.

Тюкавин в сезоне-2026/27 провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года.

«Динамо» набрало 7 очков после 5 туров РПЛ и занимает 7-е место в таблице.

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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
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Никита Кривцов

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 3
П
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Юрий Горшков

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 2
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Виктор Окишор

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И К Ж
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