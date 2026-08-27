Тюкавин пропустит матч с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Динамо» Константин Тюкавин из-за небольшого повреждения не сыграет в матче 6-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра пройдет 29 августа.

При этом, 24-летний форвард может восстановиться к матчу 7-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра с красно-белыми состоится 6 сентября.

Тюкавин в сезоне-2026/27 провел 7 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года.

«Динамо» набрало 7 очков после 5 туров РПЛ и занимает 7-е место в таблице.