Шварц: «Решения по новичкам требуют больше времени»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц заявил, что хотел бы видеть в команде еще одного форварда.

— Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром межсезонья. Довольны ли его формой?

— Тюкавин сделал очевидные шаги вперед. Его прогресс заметен. Помимо того, что у него есть голевое чутье, он хорош в завершающей фазе атаки и забивает много мячей. Статистика красноречиво свидетельствует об этом. Стоит также отметить, что Костя прибавил в других компонентах игры на австрийских сборах — в частности, хорошо смотрится при переходах от атаки к обороне. Это то, на чем мы делаем акцент при потере мяча. Тюкавин сразу вступает в отбор, что является важным моментом для итогового успеха команды, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Болельщики задают много вопросов о новом нападающем. Насколько вы ощущаете необходимость в еще одном форварде для вашего игрового построения?

— В данном вопросе от меня мало что зависит. Я склонен работать с тем составом, что у меня есть на данный момент, развивать имеющихся игроков, делать их сильнее. Этот вопрос занимает меня сейчас больше всего. До старта в чемпионате осталось меньше недели. Сейчас делаем упор на развитие командных действий.

Конечно, для каждого тренера важно иметь полностью сформированный состав, чтобы выстраивать дальнейшую работу исходя из него. Но мы живем в эпоху коронавируса, поэтому решения по новичкам требуют больше времени. Это также нужно учитывать.

— В начале сборов Желько Бувач рассказал о планах создать конкуренцию на каждую позицию. Если вынести ситуацию с нападающим за скобки, можно ли говорить, что сейчас в «Динамо» есть два равноценных состава и вы довольны конкуренцией на каждой позиции?

— Я поддерживаю Желько Бувача. Считаю, что конкуренция — очень важный аспект для развития команды. Она является импульсом для развития каждого футболиста. При наличии конкуренции игрок понимает, что он не единственный на той или иной позиции и есть другие, способные его подменить. Все это приводит к развитию и улучшению качества игроков нашей команды. Думаю, мы находимся на правильном пути.