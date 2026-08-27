«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кокшаровым

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба «быков».

Новое соглашение с 21-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне форвард ни разу не выходил на поле. Всего на его счету 20 матчей за основную команду, 4 гола и 1 результативная передача.

После 5 туров «Краснодар» с 15 очками единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.