Агент Ланговича и Комарова подтвердил новость о задержках зарплат в «Ростове»: «Они несущественные»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Андрея Ланговича и полузащитника Андрея Комарова, прокомментировал «СЭ» информацию о задержках зарплат в клубе.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Ростову» запретили регистрировать новичков из-за долгов по зарплатам.

«Задержки по зарплате присутствуют. Но они несущественные. Конечно, это неприятная ситуация для игроков, но рядовая для ряда клубов. Зачастую бывают задержки и в клубах РПЛ, и в клубах дивизионами ниже», — сказал Голяна «СЭ».

«Ростов» набрал 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.