Селекционер «Локомотива» Щербаков оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»
Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».
— Как вам нынешняя ситуация в «Локомотиве»?
— Вопросов финансов и руководства я не касаюсь. А по составу — да, ушли некоторые игроки: Батраков, Карпукас, еще ребята... Но у нас много отличных молодых пацанов. Будем играть своими российскими футболистами, и это тоже неплохо.
— Как вы считаете, правильно ли поступил Алексей Батраков, перейдя в чемпионат Турции, а не дождавшись предложения из топ-5 лиг Европы?
— У каждого свои планы. Батраков — хороший футболист, он везде пригодится. В России сейчас во всех клубах платят нормальные деньги, поэтому не поверю, что он уехал только ради заработка. В «Локомотиве» он всегда был на уровне, КПД оставался высоким: не было провалов, когда один матч сыграл хорошо, а потом пять «отдыхаешь». В каждом матче он давал результат.
— Возникает дилемма: стоит ли молодому игроку уезжать в Европу при первой возможности? Или лучше окрепнуть в РПЛ?
— Все равно он [Батраков] через два-три года уехал бы. Какая разница — в 20 или в 22? Раз уехал — значит надо вкалывать и доказывать. За границей тренеры смотрят не на имена, а на текущую готовность. Как тот же Бобби Робсон говорил: «Будь ты хоть Луиш Фигу: если сегодня физически не готов — сидишь в запасе».
Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. 20 августа 21-летний россиянин перешел в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.
(Павел Петров)
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2
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3
|ЦСКА
|5
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4
|Зенит
|5
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|12-4
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5
|Динамо Мх
|5
|3
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|2
|9-7
|9
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6
|Балтика
|5
|2
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|7-6
|7
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7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
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9
|Оренбург
|5
|1
|3
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|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
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12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
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13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
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14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
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15
|Факел
|5
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|3
|3-6
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16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
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|1
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