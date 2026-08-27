Селекционер «Локомотива» Щербаков оценил трансфер Батракова в «Галатасарай»

Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Как вам нынешняя ситуация в «Локомотиве»?

— Вопросов финансов и руководства я не касаюсь. А по составу — да, ушли некоторые игроки: Батраков, Карпукас, еще ребята... Но у нас много отличных молодых пацанов. Будем играть своими российскими футболистами, и это тоже неплохо.

— Как вы считаете, правильно ли поступил Алексей Батраков, перейдя в чемпионат Турции, а не дождавшись предложения из топ-5 лиг Европы?

— У каждого свои планы. Батраков — хороший футболист, он везде пригодится. В России сейчас во всех клубах платят нормальные деньги, поэтому не поверю, что он уехал только ради заработка. В «Локомотиве» он всегда был на уровне, КПД оставался высоким: не было провалов, когда один матч сыграл хорошо, а потом пять «отдыхаешь». В каждом матче он давал результат.

— Возникает дилемма: стоит ли молодому игроку уезжать в Европу при первой возможности? Или лучше окрепнуть в РПЛ?

— Все равно он [Батраков] через два-три года уехал бы. Какая разница — в 20 или в 22? Раз уехал — значит надо вкалывать и доказывать. За границей тренеры смотрят не на имена, а на текущую готовность. Как тот же Бобби Робсон говорил: «Будь ты хоть Луиш Фигу: если сегодня физически не готов — сидишь в запасе».

Батраков является воспитанником «Локомотива». Он дебютировал за основную команду в марте 2024 года и с того момента провел 84 матча, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. 20 августа 21-летний россиянин перешел в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

(Павел Петров)