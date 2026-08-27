Член ЭСК РФС Чакыр заявил, что российский футбол входит в пятерку лучших в мире

Член экспертно-судейской комиссии РФС Джюнейт Чакыр оценил уровень российского футбола и судейства.

«Тут много слов не нужно. Российский футбол входит в топ-5 или топ-6 в мире. Здесь мы видим очень высокий уровень не только сборной, но и внутренних соревнований. В России очень много конкурентных матчей, на стадионах большое количество зрителей. Здесь чувствуется страсть к футболу. Ну и уровень судейства в последние годы здорово вырос. И теперь нужно сфокусироваться на молодых арбитрах, чтобы создавать будущее», — приводит слова Чакыра пресс-служба РФС.

Чакыр вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС в 2023 году. В августе 2026-го он стал куратором судейского корпуса Первой лиги и программы развития молодых арбитров.

49-летний Чакыр работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. В 2015 году турецкий арбитр обслуживал финал Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» (3:1).