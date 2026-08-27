Экс-игрок «Шахтера» и «Спортинга» Щербаков рассказал о встрече с Роналду в Москве

Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» рассказал о встрече с Криштиану Роналду в Москве.

— Следите ли вы за «Спортингом» пристальнее, чем за остальными? Занимает ли этот клуб в вашем сердце особое место?

— Я благодарен за то, что два года жизни провел в этом клубе, что отношение ко мне было нормальное. Но при этом я ведь им там делал погоду, не они мне. Я же говорю, что поехал в футбол играть, а не деньги зарабатывать. Можно подумать, они мне миллионы платили — ничего подобного, копейки! Мне мой первый тренер Петр Пономаренко больше дал, ему я благодарен. Филатову благодарен, что на работу устроил, Семину и Игнатьеву — в сборной, которые со мной много работали. А «Спортинг» — это просто был этап карьеры, место работы.

— Учитывая, что Криштиану Роналду — воспитанник «Спортинга», у вас есть к нему особое отношение?

— Уважаю его. Мы пересекались с ним, когда он с «Реалом» и Жозе Моуринью приезжал в Москву. В гостинице повидались, сфотографировались, перекинулись словами, и все. Если он в школе «Спортинга» рос, он должен знать предыдущие поколения, помнить, что когда-то за клуб вместе играли Красимир Балаков, Луиш Фигу, я. А вот Фигу я помню хорошо. Он был лучшим игроком юношеской сборной Португалии, но у Робсона, если не тянул физически, спокойно сидел в запасе.

— Кто для вас круче: Криштиану Роналду или Месси?

— Месси, конечно. А мой кумир — Зинедин Зидан: человек с КПД 90%, который мог в одиночку вытащить любой матч. Роналду — это супертрудоголик, который сделал себя сам пахотой. А Месси — это поцелованный Богом талант, феномен, которому, кажется, и тренироваться не надо.

— В 2005-м в финале болели за «Спортинг» или ЦСКА?

— За ЦСКА. У нас и с Евгением Гинером нормальные отношения были, да и, как ни крути, я российский человек. Как я сказал, со «Спортингом» были рабочие отношения, я бы мог и в ПСВ играть, если бы Робсону не стало плохо с сердцем. Так что за российские клубы я всегда болел, это даже не обсуждается. Если наши играют в еврокубках — я всегда за своих.

(Павел Петров)