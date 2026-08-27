Экс-игрок «Шахтера» и «Спортинга» Щербаков рассказал о встрече с Роналду в Москве
Бывший футболист «Шахтера» и «Спортинга», ныне — селекционер «Локомотива» Сергей Щербаков в интервью «СЭ» рассказал о встрече с Криштиану Роналду в Москве.
— Следите ли вы за «Спортингом» пристальнее, чем за остальными? Занимает ли этот клуб в вашем сердце особое место?
— Я благодарен за то, что два года жизни провел в этом клубе, что отношение ко мне было нормальное. Но при этом я ведь им там делал погоду, не они мне. Я же говорю, что поехал в футбол играть, а не деньги зарабатывать. Можно подумать, они мне миллионы платили — ничего подобного, копейки! Мне мой первый тренер Петр Пономаренко больше дал, ему я благодарен. Филатову благодарен, что на работу устроил, Семину и Игнатьеву — в сборной, которые со мной много работали. А «Спортинг» — это просто был этап карьеры, место работы.
— Учитывая, что Криштиану Роналду — воспитанник «Спортинга», у вас есть к нему особое отношение?
— Уважаю его. Мы пересекались с ним, когда он с «Реалом» и Жозе Моуринью приезжал в Москву. В гостинице повидались, сфотографировались, перекинулись словами, и все. Если он в школе «Спортинга» рос, он должен знать предыдущие поколения, помнить, что когда-то за клуб вместе играли Красимир Балаков, Луиш Фигу, я. А вот Фигу я помню хорошо. Он был лучшим игроком юношеской сборной Португалии, но у Робсона, если не тянул физически, спокойно сидел в запасе.
— Кто для вас круче: Криштиану Роналду или Месси?
— Месси, конечно. А мой кумир — Зинедин Зидан: человек с КПД 90%, который мог в одиночку вытащить любой матч. Роналду — это супертрудоголик, который сделал себя сам пахотой. А Месси — это поцелованный Богом талант, феномен, которому, кажется, и тренироваться не надо.
— В 2005-м в финале болели за «Спортинг» или ЦСКА?
— За ЦСКА. У нас и с Евгением Гинером нормальные отношения были, да и, как ни крути, я российский человек. Как я сказал, со «Спортингом» были рабочие отношения, я бы мог и в ПСВ играть, если бы Робсону не стало плохо с сердцем. Так что за российские клубы я всегда болел, это даже не обсуждается. Если наши играют в еврокубках — я всегда за своих.
(Павел Петров)
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|+/-
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1
|Краснодар
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|5
|0
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|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
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4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
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6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
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9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
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12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
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13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0