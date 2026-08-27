«Спартак» оштрафован на 80 тысяч рублей за поведение фанатов матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» (2:0) в 5-м туре РПЛ. Игра проходила 23 августа в Москве.

«В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16 регламента) — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 30 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 12, частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (подпункт «а» статьи 5 коммерческого регламента) — вынести ФК «Спартак-Москва» г. Москва замечание», — сообщила пресс-служба РФС.

Также «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений в кубковом матче с «Рубином» (1:1, пенальти 3:5). Игра прошла в Казани 19 августа.

После 5 туров РПЛ «Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в таблице. «Зенит» с 9 очками — на четвертой строчке. Лидирует — «Краснодар» (15 очков), одержавший пять побед в пяти матчах.