Шварц: «Пока сложно говорить об одном уровне физической готовности»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги предсезонных сборов и порассуждал о готовности команд к старту сезона РПЛ.

— Удалось ли привести команду к единому знаменателю в плане физической формы, учитывая, что некоторые футболисты присоединялись уже по ходу сборов?

— Что касается сборников, то они получили индивидуальные программы, по которым занимались до того, как присоединились к команде. Пока сложно говорить об одном уровне физической готовности, но ребята на правильном пути. Они еще наберут форму в тренировочном процессе, и со временем все выйдут на один уровень, — цитирует тренера сайт «Динамо».

— Команду пополнили несколько новых футболистов. Насколько они дополняют ваше видение и философию игры?

— Мы изначально стремились повысить конкуренцию и командный уровень. Бальбуэна и Лаксальт — это два футболиста, которые должны качественно усилить команду. Также молодые игроки из академии Галкин и Гладышев сделали на сборах шаг вперед в своем развитии. Сазонов тоже молодой и перспективный футболист, которому нужно получать больше игровой практики.

— Как оцените готовность Галкина и Гладышева тренироваться и, возможно, уже выступать в основной команде?

— Они себя достаточно хорошо проявили на сборах. Ребята показывают высокий уровень физической готовности и готовы впитывать наши игровые идеи. Они добились определенного прогресса, но стоит отметить, что молодым футболистам нужно время, чтобы они стали соответствовать всем требованиям, темпу и игровой модели. Нужно набраться терпения, чтобы ребята созрели и были готовы влиться в костяк основной команды.

— В последнем контрольном матче в стартовом составе вышли три испаноговорящих защитника. Подбирались ли специально в линию обороны игроки, говорящие на одном языке?

— У нас не было цели составить линию обороны из испаноязычных футболистов. Конечно, для них это только плюс. Для Бальбуэны и Лаксальта большое преимущество, что в команде уже играл Варела, который знает все правила и требования. Думаю, это поможет им быстрее адаптироваться и впитать все игровые схемы.