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Губерниев о дисквалификации Талалаева: «Конечно, надо быть сдержаннее»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать на четыре матча главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Также Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей.

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

«Считаю, что Талалаев не прав в этой ситуации. Конечно, надо быть сдержаннее. Однако он настолько хороший тренер, и там такой дружный коллектив, чего только стоит их празднование голов. Думаю, несмотря на довольно серьезную дисквалификацию, команда справится. Не большой ли штраф? Во-первых, его можно оспорить. Во-вторых, закон есть закон. Ну а так, Талалаев — красочка нашего футбола!» — сказал Губерниев «СЭ».

Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Давид Петросян)

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
Дмитрий Губерниев
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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 Факел 5 0 2 3 3-6 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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