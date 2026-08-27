Губерниев о дисквалификации Талалаева: «Конечно, надо быть сдержаннее»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать на четыре матча главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Также Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей.

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

«Считаю, что Талалаев не прав в этой ситуации. Конечно, надо быть сдержаннее. Однако он настолько хороший тренер, и там такой дружный коллектив, чего только стоит их празднование голов. Думаю, несмотря на довольно серьезную дисквалификацию, команда справится. Не большой ли штраф? Во-первых, его можно оспорить. Во-вторых, закон есть закон. Ну а так, Талалаев — красочка нашего футбола!» — сказал Губерниев «СЭ».

Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

(Давид Петросян)