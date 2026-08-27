Тренер вратарей «Рубина» Козко избежал дополнительной дисквалификации после удаления в игре с «Балтикой»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) не стал применять в отношении тренера вратарей «Рубина» Сергея Козко дополнительную дисквалификацию, сообщается на сайте РФС.

24 августа Козко удалили после матча с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре РПЛ. Калининградцы отыгрались на последних секундах встречи. После финального свистка Козко подошел к главному арбитру матча Алексею Сухому, который удалил тренера.

Таким образом, Козко пропустит только матч «Рубина» против махачкалинского «Динамо» в 6-м туре РПЛ. Игра состоится 2 сентября.

«Рубин» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.