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Тренер вратарей «Рубина» Козко избежал дополнительной дисквалификации после удаления в игре с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) не стал применять в отношении тренера вратарей «Рубина» Сергея Козко дополнительную дисквалификацию, сообщается на сайте РФС.

24 августа Козко удалили после матча с «Балтикой» (1:1) в 5-м туре РПЛ. Калининградцы отыгрались на последних секундах встречи. После финального свистка Козко подошел к главному арбитру матча Алексею Сухому, который удалил тренера.

Таким образом, Козко пропустит только матч «Рубина» против махачкалинского «Динамо» в 6-м туре РПЛ. Игра состоится 2 сентября.

«Рубин» с 6 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.

Источник: РФС
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РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Сергей Козко
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«Балтика» имеет право обжаловать решение КДК о дисквалификации Талалаева на 4 матча

«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевую дисквалификацию Талалаева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
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Александр Соболев
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Юрий Горшков

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Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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