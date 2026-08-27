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Балтика не будет обжаловать дисквалификацию Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ

«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», калининградский клуб не намерен обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, полученную за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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