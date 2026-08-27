«Балтика» не станет обжаловать 4-матчевую дисквалификацию Талалаева

Как стало известно «СЭ», калининградский клуб не намерен обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева, полученную за оскорбительный жест в сторону трибун по время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.