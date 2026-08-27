«Родина» арендовала воспитанника «Сент-Этьена» Микаэля Надэ

Французский защитник Микаэль Надэ на правах аренды перешел в «Родину», сообщает пресс-служба московского клуба.

27-летний футболист проведет в «Родине» остаток сезона-2026/27. Его арендовали у эмиратского «Юнайтед», куда защитник перешел из «Сент-Этьена» этим летом.

Надэ провел в «Сент-Этьене» большую часть карьеры. Он провел за французский клуб 144 матча, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.

После 5 туров «Родина» с 4 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.