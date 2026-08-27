«Краснодар» объявил, что Кривцов пропустит несколько месяцев из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов выбыл из строя на длительный срок, сообщает пресс-служба клуба.

Диагноз и точные сроки восстановления 24-летнего россиянина не раскрываются. 23 августа журналист Иван Карпов сообщал, что Кривцов пропустит до полугода из-за разрыва сухожилия одной из мыщц задней группы бедра.

«Никита, желаем тебе сил и терпения Будем очень ждать твоего возвращения на поле!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Кривцов получил травму в матче «Краснодара» против московского «Динамо» (1:0). В этом сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.