«Балтика» имеет право обжаловать решение КДК о дисквалификации Талалаева на 4 матча

В пресс-службе РФС сообщили «СЭ», что «Балтика» имеет право обжаловать решение КДК о дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ.

Также специалиста оштрафовали на 400 тысяч рублей.

«В соответствии со статьей 76 дисциплинарного регламента «Балтика» имеет право обжаловать решение», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС.

Во время матча против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун. Тренер «Балтики» после игры заявил, что показал руководителям «Балтики», что команда не проиграет в этом матче.