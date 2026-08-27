Махачкалинское «Динамо» арендовало у московского «Динамо» Александрова с опцией выкупа

Московское «Динамо» объявило об аренде полузащитника Дмитрия Александрова в махачкалинское «Динамо».

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. В договоре предусмотрено право выкупа 20-летнего игрока махачкалинским клубом.

Александров является воспитанником бело-голубых. Он дебютировал за основную команду в сентябре 2024 года и с тех пор принял участие в 16 матчах во всех турнирах.