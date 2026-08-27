Махачкалинское «Динамо» арендовало у московского «Динамо» Александрова с опцией выкупа
Московское «Динамо» объявило об аренде полузащитника Дмитрия Александрова в махачкалинское «Динамо».
Соглашение рассчитано до лета 2027 года. В договоре предусмотрено право выкупа 20-летнего игрока махачкалинским клубом.
Александров является воспитанником бело-голубых. Он дебютировал за основную команду в сентябре 2024 года и с тех пор принял участие в 16 матчах во всех турнирах.
Источник: ФК «Динамо» (Москва)
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|5
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|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
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|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
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|- : -
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Александр Соболев
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|П
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Крылья Советов
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|
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|К
|Ж
|
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|1
|
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