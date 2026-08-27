Тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на 4 матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ, сообщается на сайте РФС.

Во время матча против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун. Тренер «Балтики» после игры заявил, что показал руководителям «Балтики», что команда не проиграет в этом матче.

За повторное и систематическое совершение оскорбительного поведения в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, Талалаева дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

- При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение.

В течение одного года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест, — заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.