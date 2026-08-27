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Главный тренер Балтики Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча РПЛ

Тренера «Балтики» Талалаева дисквалифицировали на 4 матча РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ, сообщается на сайте РФС.

Во время матча против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ Талалаев показал оскорбительный жест в сторону трибун. Тренер «Балтики» после игры заявил, что показал руководителям «Балтики», что команда не проиграет в этом матче.

За повторное и систематическое совершение оскорбительного поведения в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, Талалаева дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

- При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича Талалаева. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичное поведение.

В течение одного года Талалаев неоднократно совершал нарушения, связанные с оскорбительным поведением, в том числе демонстрировал аналогичный оскорбительный жест, — заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Талалаев.«Балтика» чудом спаслась в концовке матча с «Рубином». Накажут ли Талалаева за оскорбительный жест?

Источник: РФС
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Андрей Талалаев
РПЛ
РФС
ФК Балтика
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
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 5
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Краснодар

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Виктор Окишор

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 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 4 1 1
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 2 1 0
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Ахмат

 3 1 0
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