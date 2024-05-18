Каррера сожалеет в связи с уходом Джикии: «Он не только отличный игрок, но и настоящий человек»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикии по окончании сезона.

«Мне очень жаль. Он не только отличный игрок и профессионал, но и настоящий человек! Не я принимаю такие решения. Я лишь выражаю свое мнение о человеке, которого я имел удовольствие тренировать!» — сказал Каррера «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.