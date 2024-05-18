«Динамо» — «Крылья Советов»: Бителло увеличил преимущество хозяев

В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве проходит матч 29-го тура РПЛ между столичным «Динамо» и «Крыльями Советов». В настоящий момент счет 3:1 в пользу хозяев поля.

Третий мяч у бело-голубых забил Бителло на 76-й минуте.