Агент Джикии — об уходе игрока из «Спартака»: «Люди дают слова, а потом заворачивают их»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал «СЭ» уход игрока из клуба.

«Я пожалуй помолчу. Неожиданное решение? Что для меня может быть неожиданное в этой жизни. Люди дают слова, а потом заворачивают обратно», — сказал Шпинев «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.