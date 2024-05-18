«Динамо» — «Крылья Советов»: Нгамале сделал счет разгромным

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале забил гол «Крыльям Советов» на 90+3-й минуте матча 29-го тура РПЛ. Теперь счет на табло — 4:1 в пользу хозяев поля.

Встреча проходит в Москве на «ВТБ Арене».