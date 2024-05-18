Агент Шпинев отреагировал на уход Джикии из «Спартака»
Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал «СЭ» уход футболиста из московского клуба.
«Жданов принял решение по Джикии? Мне об этом ничего не известно. А кто? Первое лицо, наверное», — сказал Шпинев «СЭ».
Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года, за это время провел за клуб 214 официальных игр, становился чемпионом России, обладателем национальных Кубка и Суперкубка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
2
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
3
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
6
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
7
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
8
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
9
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
10
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
13
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
14
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
15
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|
16
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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