Агент Шпинев отреагировал на уход Джикии из «Спартака»

Агент защитника «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал «СЭ» уход футболиста из московского клуба.

«Жданов принял решение по Джикии? Мне об этом ничего не известно. А кто? Первое лицо, наверное», — сказал Шпинев «СЭ».

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года, за это время провел за клуб 214 официальных игр, становился чемпионом России, обладателем национальных Кубка и Суперкубка.