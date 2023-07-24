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Пономарев считает, что Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной: «Ему жалко терять деньги»

Руслан Минаев
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину нужно отказаться от зарплаты в национальной команде.

«Карпину нужно отказаться от зарплаты в сборной России. А то сейчас все это не делает ему чести. Сборная же не работает совсем! Проведут две игры в год — все. Ему нужно работать на общественных началах, у него и так зарплата хорошая. Это раньше зарплаты нищие были, а сейчас они сумасшедшие. Карпин набрал много козырей, но ему жалко такие дополнительные деньги терять», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года, а в марте 2022 года вернулся в «Ростов». В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Источник: legalbet.ru
Валерий Карпин
Владимир Пономарев (СССР)
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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Иржи Ярошик назвал три клуба, которые он никогда не возглавит
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
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