Умяров считает, что арбитр Сухой не хотел удалять Сперяцна за фол на Зиньковском

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Краснодара» Эдуарда Сперцяна за фол на Антоне Зиньковском.

«По удалению Сперцяна вопросов нет. Я был в двух метрах и видел этот эпизод. Мне показалось, что Алексей Сухой не хотел давать карточки вообще. Пошел обсуждать этот эпизод с арбитрами ВАР. Я вижу это и думаю: «Тут же все понятно, это минимум желтая карточка». И он уже определился и сразу дал красную карточку», — сказал Умяров «СЭ».

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Спартака». У красно-белых отличились Роман Зобнин и Тео Бонгонда.